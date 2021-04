Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Werbeflyer mit verlockendem Angebot - Polizei rät zur Vorsicht bei Haustürgeschäften mit vermeintlich günstigen Handwerkern

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In den vergangenen Tagen meldeten sich Bürger bei der Polizei und äußerten Zweifel an der Seriosität angebotener Handwerksleistungen, die ihnen per Postwurfwerbung angeboten worden waren. Tatsächlich sind aus der Vergangenheit und auch bundesweit Fälle von betrügerischen Handwerksverrichtungen bekannt geworden.

Die Täter suchen ohne Vorankündigung Hausbesitzer auf, deren Dächer und Dachrinnen angeblich in schlechtem Zustand oder mit altem, möglicherweise asbesthaltigem Material eingedeckt seien. Die Arbeiter bieten schnelle, problemlose und günstige Neueindeckungen oder Reinigung an. Mitunter begannen sie zum Teil mit den Arbeiten, bevor ein endgültiger Vertrag vereinbart wurde. Vorgeschriebene Sicherheitsstandards wurden dabei regelmäßig nicht eingehalten. Wie nicht anders zu erwarten, forderten die vermeintlichen Handwerker anschließend völlig überhöhte Arbeitsentgelte, viel höher als der vereinbarte Preis.

Derartige Praktiken stuft die Polizei zumindest als nicht seriös ein und warnt vor der Versuchung, ein schnelles Schnäppchen zu machen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang wiederholt zur Vorsicht bei jeglichen Angeboten an der Haustür:

- Die meisten seriösen Anbieter melden ihr Kommen vorher an und vereinbaren Termine. - Prüfen Sie möglichst die gewerbliche Zulassung der Anbieter und die Erforderlichkeit der Arbeiten. - Gehen Sie nicht vorschnell auf vermeintliche Sonderangebote "an der Haustür" ein. - Widerstehen Sie aufgebautem Zeit- und Handlungsdruck und fordern Sie Vergleichsangebote beim Handwerker Ihres Vertrauens an. - Weisen Sie Anbieter höflich aber mit Nachdruck ab, wenn Sie die Arbeits- oder Dienstleistung oder das Betreten ihres Hauses nicht wollen. - Regeln Sie, insbesondere bei Handwerksleistungen, Preis und Umfang schriftlich in einem Vertrag. - Lassen Sie sich auf keine nachträglichen Preiserhöhungen ein. - Prüfen Sie beim Kauf die Qualität von Waren und nach Abschluss die Qualität von ausgeführten Arbeiten. - Erforderlichenfalls verständigen Sie Ihre Polizei (02131 300-0)!

Weitere Tipps, wie Sie sich selbst schützen können, erfahren Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell