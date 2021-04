Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand einer Hecke - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Sonntag (18.4.), gegen 07:00 Uhr, geriet die Hecke eines Einfamilienhauses an der Straße "Zur Hammhöhe" in Grevenbroich aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Anwohner bemerkten das Feuer jedoch frühzeitig und konnten die Flammen eigenständig löschen. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit den Bränden der vergangenen Wochen besteht, wird derzeit geprüft.

Da Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

