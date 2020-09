Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200923.2 Kiel: PKW-Aufbrecher nach Zeugenhinweis festgenommen

Kiel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Polizeibeamte einen Mann in Gaarden festgenommen, der zuvor zwei Autos aufgebrochen haben soll. Er kam ins Polizeigewahrsam.

Der 27 Jahre alte Zeuge informierte gegen 01:30 Uhr die Polizei, nachdem ihm aufgefallen war, dass sich der Tatverdächtige auffällig an mehreren geparkten Wagen in der Gaußstraße verhielt und letztlich das Innere eines Dacia Logan durchwühlte. Als dieser den Zeugen bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Kirchenweg.

Beamte des Bezirksreviers konnten den 34 Jahre alten Mann wenig später antreffen und festnehmen. Ihm wird vorgeworfen, sich auch Zugang zu einem VW Polo verschafft und diesen durchwühlt zu haben.

Nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsstaatsanwalt kam der polizeilich hinreichend bekannte 34-Jährige ins Polizeigewahrsam und soll heute auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Über das Ergebnis wird nachberichtet.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell