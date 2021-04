Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneut Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Sonntagvormittag (18.04.), gegen 9:15 Uhr, betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Gladbacher Straße und forderte unter Vorhalt eines Küchenmessers Geld vom Angestellten. Dieser verweigerte die Herausgabe von Bargeld und rief nach seinem Vorgesetzten, der sich im Nebenraum befand. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute fußläufig in Richtung Viersener Straße. Noch an der Gladbacher Straße soll er in einen Zwischenweg an der dortigen Kirche gelaufen sein. Er soll etwa 20 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Der Mann war von schmaler Statur und bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem schwarzen Hoodie, dessen Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte. Dazu trug er eine OP-Maske. Ob ein Zusammenhang mit dem Raub in der Woche zuvor besteht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4886465), wird derzeit geprüft.

Das Kriminalkommissariat 12 hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell