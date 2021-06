Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannte attackieren 17-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Leonberg gegen zwei noch unbekannte Täter, die einen 17-Jährigen am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr vor einem Einkaufszentrum in der Römerstraße in Leonberg attackiert haben sollen. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei den beiden Tätern um zwei Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 19 Jahren gehandelt haben soll. Aus noch unbekannter Ursache schubsten sie ihr Opfer. Während einer der beiden Täter den 17-Jährigen dann festhielt, schlug und trat der anderen auf ihn ein. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Weiter Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07152 605-0 entgegen.

