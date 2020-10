Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruchdiebstahl

GroßmaischeidGroßmaischeid (ots)

Am Mittwoch ist im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 22:30 Uhr in der Straße Am Spaniengarten in Großmaischeid in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Bisher unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Anwesens auf und durchsuchten delikttypisch die Wohnräume. Die Täter entwendeten geringe Mengen an Bargeld aus Spardosen. Die Spurensuche erfolgte durch die Kriminalpolizei.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere verdächtige Personen und Fahrzeuge, bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

