Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand auf Vereinsgelände

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Gelände eines Vereines in der Straße "Baumgarten" in Böblingen kam es am Freitag gegen 09.00 Uhr zu einem Brand. Ein 82 Jahre alter Mann verbrannte in einer gemauerten Feuerstelle Reisig. Das Feuer sprang jedoch auf Futtersäcke und auf eine nahegelegene Holzhütte sowie einen Zaun über. Die Hütte samt enthaltener Gartengeräte brannte vollständig ab. Durch die Hitze wurde auch eine benachbarte Gartenlaube in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen befand sich mit acht Fahrzeugen und 45 Wehrleuten im Einsatz. Der Brand konnte sehr zügig gelöscht werden.

