Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Audi in der Kästnerstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Audi wurde am Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr in der Kästnerstraße in Bietigheim-Bissingen beschädigt. Der 29-jährige Fahrzeuglenker hatte den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro erst entdeckt, nachdem er von der Unfallörtlichkeit weggefahren war. Möglicherweise kommt ein weißer Pkw der Marke Hyundai mit Anhänger als unfallverursachendes Fahrzeug in Betracht. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell