Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Durch Hundebiss verletzt

LandauLandau (ots)

Bei dem Spaziergang mit seinem Hund wurde am Mittwochmorgen, gegen 9:15 Uhr ein 24-Jähriger durch den Biss eines fremden Hundes verletzt. Der 24-Jährige war mit seinem Hund im Prießnitzweg in Landau unterwegs, als er von einem fremden nicht angeleinten Hund angegriffen und ins Bein gebissen wurde. Die Hundehalterin sei zu dem Vorfall hinzugekommen und konnte ihren Hund wieder unter Kontrolle bringen. Die Polizei sucht nun nach ihr. Sie wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,75m groß, helle Haare und trug zum Tatzeitpunkt Outdoor-Bekleidung und eine Mütze. Bei ihrem Hund soll es sich vermutlich um einen Mischling handeln. Seine Fellfarbe sei hauptsächlich braun, mit etwas weiß und schwarz und die Schulterhöhe betrage ca. 40 cm. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hundehalterin oder den Hund kennen sich tel. unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

