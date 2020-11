Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbeutel entwendet

Schweigen-RechtenbachSchweigen-Rechtenbach (ots)

Am heutigen Morgen des 12.11.2020, gegen 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Industriegebiet An der Schmalwiese zu einem Diebstahl. Während des Einladens der eingekauften Ware und dem Zurückstellen des Einkaufswagens nutzte ein bislang noch unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete aus einem grauen Mazda Mini-Van den Geldbeutel einer 79-Jährigen. Hinweise zu dem bislang noch unbekannten Täter, werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

