Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bewohnerin überrascht Einbrecher

CuxhavenCuxhaven (ots)

Bewohnerin überrascht Einbrecher

Hagen i.Br. In der vergangenen Nacht (18.12.2020) kam es gegen 03.20 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Straße Im Ruschort in Driftsethe. Der bisher noch unbekannte Täter verschaffte sich vermutlich durch die Terrassentür Zutritt in das Einfamilienhaus, wo eine Bewohnerin auf ihn aufmerksam wurde. Nachdem der Täter zunächst noch drohte, floh er dann jedoch durch ein Fenster in unbekannte Richtung. Ob er Diebesgut erlangen konnte, steht noch nicht abschließend fest. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten und etwa 185 cm großen, kräftig gebauten Mann handeln. Er war u.a. mit einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem Täter sowie zu auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706/948-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell