POL-CUX: mehrere Unfälle ++ Handysünder am Steuer erwischt

Unfallflucht durch aufmerksame Zeugin aufgeklärt

Geestland/Imsum. In den Morgenstunden des 17.12.20 fuhr eine weibliche Person mit ihrem PKW gegen eine Straßenlaterne in der Ortschaft Imsum. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde der Unfall beobachtet und an die Polizei gemeldet. Die 35-jährige Halterin des PKW konnte an ihrer Wohnanschrift in Bremerhaven angetroffen werden und entsprach der Beschreibung der Zeugin. Weiterhin wurde durch die Beamten festgestellt, dass die 35-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden bei Zusammenstoß

Geestland/Holßel. Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es gestern Vormittag in Holßel. Eine 67-jährige aus der Wurster Nordseeküste wollte mit ihrem PKW von der Alten Dorfstraße nach rechts in Richtung Midlum abbiegen. Dabei übersah sie den auf der Vorfahrstraße fahrenden PKW eines 58-jährigen Geestländers. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der PKW der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Alkoholeinfluss - Rollerfahrer schwer verletzt

Otterndorf. Ein 58-jähriger Rollerfahrer hat sich gestern Abend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei erheblichen Alkoholeinfluss fest. Der Mann kam auf der Wesermünder Straße in Otterndorf vermutlich aufgrund des Alkoholeinflusses von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Polizei konnte keine Hinweise auf die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer feststellen. Der Rollerfahrer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Projekt "Ablenkung im Führerhaus"

Landkreis Cuxhaven. In der vergangenen Woche war die Autobahnpolizei wieder mit dem "GoPro"-Kamerasystem auf der Autobahn unterwegs, um nach Handysündern am Steuer zu fahnden. Insgesamt konnten so 11 LKW und PKW Fahrer überführt werden. Die meisten Fahrzeugführer waren anhand der gezeigten Bilder einsichtig. Sie erwartet ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Bei dem Projekt wird mit einer auf einem zivilen Funkstreifenwagen montierten Action-Cam in die Fahrzeuge gefilmt, um die Betroffenen auf frischer Tat zu überführen. Die Bilder können vom Beifahrer im Streifenwagen mit einem Tablet ausgewertet werden. Werden die Bilder nicht als Beweismittel für ein Bußgeldverfahren benötigt, werden sie automatisch gelöscht.

