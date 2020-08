Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 24

Hagenow (ots)

Am 14.08.2020 gegen 20:23 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 24, Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wittenburg ein Verkehrsunfall mit einer lebendsbedrohlich verletzten Person. Der 55 jährige deutsche Fahrer eines PKW Skoda aus Schwerin verlor nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit entsprechend der vorherrschenden Witterungsverhältnissen (Starkregen) die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Straßengraben und kam auf einem Maisfeld zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Person durch einen Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Hamburg in Höhe der Unfallstelle für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10500 Euro. Jörn Schabbel Polizeihauptmeister Autobahnpolizeirevier Stolpe

