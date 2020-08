Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B106

Gadebusch (ots)

Am 14.08.2020 gegen 14:30 Uhr kam es auf der B 106, Höhe des Bahnüberganges bei Zuckhusen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Opel Mokka fuhr aus Wismar in Richtung Schwerin und kam ohne ersichtlichen Grund in den Gegenverkehr, streifte dort einen PKW VW Golf und fuhr in der weiteren Folge frontal gegen den hinter dem Golf fahrenden VW Transporter. Der Fahrer des Opel Mokka wurde durch den Zusammenstoss eingeklemmt und musste durch die örtliche Feuerwehr aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Er erlitt lebenbedrohliche Verletzungen. Die Fahrzeugführer der beiden anderen PKW konnten selbstständig ihre Fahrzeuge leichtverletzt verlassen. Die Verletzen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten haben alle die deutsche Staatsbürgerschaft. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 40.000EUR. Die B106 musste für fünf Stunden voll gesperrt werden. Volker Jenkel Polizeihauptkommissar Polizeirevier Gadebusch

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell