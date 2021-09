Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diesel abgezapft

Borken (ots)

Kraftstoffdiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Borken ihr Unwesen getrieben. Die Täter machten sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Gelände einer Baustelle an der Heidener Straße standen. Aus den Tanks eines Lkw und eines Radladers zapften sie Diesel ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

