Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die Polizei sucht eine beteiligte Autofahrerin. Das Geschehen hatte sich gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzstraße abgespielt: Die 74-Jährige war zu diesem Zeitpunkt dort in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Ein ausparkendes Auto habe sie ihren Angaben zufolge gestreift, wodurch sie gestürzt sei. Die Bocholterin beschreibt den Wagen als dunkelbraunen SUV mit WES-Kennzeichen. Die Fahrerin habe sich vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet diese sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell