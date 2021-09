Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch scheitert

Zwei Männer flüchtig

Gronau (ots)

Ohne Beute geflüchtet sind zwei Einbrecher, als die Geschädigte sie in der Nacht zum Donnerstag in Gronau ansprach. Einer der Männer stand im Hausflur, der zweite vor dem Eingang des Hauses an der Iltisstraße. Die Täter hatten die Haustür aufgebrochen. Zuvor waren die Unbekannten der Geschädigten aufgefallen, als sie mit dem Rad nach Hause gefahren war. Einen der Männer beschrieb die Geschädigte wie folgt: jugendliches Alter, 1,75 bis 1,85 Meter groß mit schlanker Figur. Er trug eine weiße Mütze und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

