Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weggefahren

Borken (ots)

Böse Überraschung am Mittwoch für eine Autofahrerin in Borken: Als die Frau zu ihrem Wagen kam, fand sie den schwarzen Opel beschädigt vor. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz des Berufskollegs an der Josefstraße gestanden, wo es gegen 07.40 Uhr zu dem Unfall kam. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen beobachteten einen älteren weißen Pkw, der sich daraufhin entfernte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

