Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Überfall auf Tankstelle

Borken (ots)

Mit einem Messer hat ein Unbekannter am Mittwoch in Borken die Mitarbeiterin einer Tankstelle bedroht und Bargeld gestohlen. Der Täter hatte den Verkaufsraum an der Raesfelder Straße gegen 14.00 Uhr betreten und von der 49-Jährigen gefordert, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung der Kleingartenanlage am Siegenweg und vermutlich weiter durch den Stadtpark in Richtung Aquarius an der Straße Feldmark. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,70 Meter bis 1,80 groß, dunkler Teint, circa 18 bis 25 Jahre, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten im Nahbereich die Kleidung des Täters und einen Jutebeutel mit der Tatbeute. Beides wurde sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

