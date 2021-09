Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Werkzeuge aus Firmenwagen entwendet

Borken (ots)

Eine Heißklebepistole, ein Reparaturkoffer und vier Akkus samt Ladegerät stellen die Beute dar - gestohlen haben Unbekannte die Geräte in Borken aus einem Firmenwagen. Der Tatort liegt an der Henriette-von-Noel-Straße, wo das Fahrzeug zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 04.30 Uhr, gestanden hat. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

