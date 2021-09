Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alarm ausgelöst und Supermarkt-Mitarbeiter angegriffen

Bocholt (ots)

Vor körperlicher Gewalt nicht zurückgeschreckt ist am Mittwoch ein mutmaßlicher Ladendieb in Bocholt. Das Geschehen spielte sich gegen 21.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Roonstraße ab: Ein Mann und eine Frau hatten sich dort aufgehalten, als der Unbekannte an der Kasse den Alarm des Diebstahlschutzes auslöste. Er flüchtete aus dem Laden, während ein Mitarbeiter seine Begleiterin festhielt. Um diese zu befreien, kehrte der Tatverdächtige zurück und griff den Mitarbeiter an. Das Paar flüchtete schließlich per Fahrrad. Der Mann war circa 1,85 Meter groß und hatte wenige Haare; die Frau war ebenfalls circa 1,85 Meter groß, schlank und hatte wasserstoffblonde Haare mit lilafarbenen Strähnen. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

