Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollstuhl entwendet

Bocholt (ots)

Aus einem Flur eines Wohnhauses an der Straße Schonenberg hat eine Unbekannte am Montag einen Rollstuhl entwendet. Eine Zeugin beschrieb die mutmaßliche Diebin wie folgt: circa 1,70 Meter groß, schwarze, lange Haare. Zu dem Geschehen kam es zwischen 14.00 und 14.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell