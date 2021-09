Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Katalysator entwendet

Vreden (ots)

Als der Geschädigte den Motor seines Wagens am Dienstagmorgen startete, dröhnte es ungewohnt. In einer Werkstatt war der Grund schnell erkennbar: Unbekannte hatten den Katalysator unter dem schwarzen VW ausgebaut. Zu dem Diebstahl auf einem Parkplatz am Südlohner Diek kam es zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 06.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell