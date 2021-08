Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Einbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in Bad Mergentheim. Die Täter begaben sich zwischen 22 Uhr und 3.45 Uhr zu dem Haus im Lerchenweg und gelangten durch den Keller in die Wohnung. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Igersheim: Unter Drogen, ohne Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle zwischen Bad Mergentheim und Stuppach kam heraus, dass der Fahrer des kontrollierten Autos ohne Fahrerlaubnis, unter dem Einfluss von Drogen und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. In der Nacht auf Donnerstag war der 23-Jährige mit seinem VW Passat unterwegs. Gegen 1.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, woraufhin sie die Drogenbeeinflussung, die fehelende Fahrerlaubnis und die gestohlenen Kennzeichen bemerkten. Der durchgeführte Test verlief positiv auf eine Drogenart. Der 23-Jährige muss sich nun für mehrere Straftaten verantworten.

Großrinderfeld-Gerchsheim: Gegen Steinmauer gefahren

Eine 41-Jährige prallte am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto gegen eine Steinmauer in Gerchsheim. Gegen 15 Uhr befuhr die Frau mit ihrem BMW die Steinstraße. Hierbei fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen eine Steinmauer. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Zigarettenautomatenaufbruch gesucht

In der Nacht auf Donnerstag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Tauberbischofsheim auf. Gegen 0.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem Automaten im Bereich der Daimlerstraße / Hochhäuser Straße und machten sich an diesem zu schaffen. Hierbei sprengten die Unbekannten den Zigarettenautomaten mit einem bislang unbekannten Sprengmittel auf. Durch die Explosion öffneten sie das Gerät und entwendeten daraus das Wechselgeld und die Zigarettenschachteln. Die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

