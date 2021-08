Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2021 mit einem Bericht aus dem Polizeipräsidium Heilbronn

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Neuer Leiter des Führungs- und Einsatzstabes

An der Spitze des Führungs- und Einsatzstabes des Polizeipräsidiums Heilbronn gibt es einen neuen Leiter: Polizeidirektor Dieter Schüle hat am Montag seinen Dienst am Polizeipräsidium Heilbronn angetreten. Der 60-Jährige war zuletzt stellvertretender Leiter der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Stuttgart und gilt als Experte für Einsatzlagen. Dieter Schüle, in Leonbronn geboren und aufgewachsen, trat nach seinem Abitur in Brackenheim im Jahr 1981 in den Polizeidienst ein. Bis zum Jahr 1997 arbeitete er bei der Polizeidirektion Ludwigsburg. Danach erfolgte sein Aufstieg in den Höheren Polizeivollzusgsdienst. Ab dem Jahr 1999 besetzte er zahlreiche Führungspositionen beim Polizeipräsidium Stuttgart. So war er Leiter des Polizeireviers Bad Cannstatt, Einsatzreferent des Stuttgarter Polizeipräsidiums und stellvertretender Leiter des Revierdienstes Stuttgart. Außerdem leitete er das Führungs- und Lagezentrum in der Landeshauptstadt. Während seiner Zeit in Stuttgart war Dieter Schüle für verschiedenste und auch sehr komplexe Einsatzlagen verantwortlich: So fielen unter anderem Fußballspiele des VFB Stuttgart, Volksfeste und große Demonstrationen in seine Zuständigkeit. Im Jahr 2016 wurde Dieter Schüle zum stellvertretenden Leiter der Schutzpolizeidirektion in Stuttgart ernannt. Nach fünf Jahren in dieser Position wechselte der 60-Jährige nun zum Polizeipräsidium Heilbronn und übernimmt in seiner alten Heimatregion die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes. Damit ist er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die tägliche Einsatzkoordination, für besondere Einsatzlagen, für die technische Ausstattung der Polizeibeamtinnen- und beamten, für die Durchführung des Einsatztrainings und für zentrale Angelegenheiten verantwortlich. Dieter Schüle ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er lebt in Bietigheim-Bissingen. Bei der Begrüßung der neuen Führungskraft freute sich Polizeipräsident Hans Becker darüber, einen so erfahrenen und routinierten Stabsleiter aus der Landeshauptstadt in seinem Team willkommen zu heißen. Das Polizeipräsidium Heilbronn könne enorm von Dieter Schüles Expertise, speziell im Bereich der Einsatzführung, profitieren. Polizeidirektor Dieter Schüle übernimmt die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes von Polizeivizepräsident Martin Feigl, der im Mai 2021 zum Landespolizeidirektor ernannt wurde und ins Innenministerium nach Stuttgart wechselte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell