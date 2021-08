Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Toyota beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am Samstag kam es zwischen 10.50 und 11.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Toyota. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941/989850 entgegen.

