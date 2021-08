Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Polizeischild beschädigt

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag an der Straße Am Rathaus ein Schild der Polizeistation Geeste mit Eiern beworfen und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell