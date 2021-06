Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Neunjährige Radfahrerin angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 23.06.2021, gegen 15:15 Uhr, fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Auto auf der Kurt-Schumacher-Straße aus der Richtung Max-Planck-Straße kommend. Zur gleichen Zeit fuhr ein neunjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg aus der Richtung Edigheimer Straße kommend in Richtung Kurt-Schumacher-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als die Neunjährige hinter einem an der Kreuzung Edigheimer Straße / Kurt-Schumacher Straße wartenden Fahrzeug auf die Straße fuhr, um die Straßenseite zu wechseln, bremste die Autofahrerin zwar noch, stieß aber trotzdem mit dem Mädchen zusammen. Daraufhin stürzte die Neunjährige vom Fahrrad. Sie verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

