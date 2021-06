Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtrag zum Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.06.2021: https://s.rlp.de/2odV9

Nach dem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße wurde am Mittwoch (23.06.2021) der Brandort durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen begangen. Bei der Begutachtung konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Es wird derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen. Durch das Feuer wurden Teile des Kellers und des Treppenhauses stark verrußt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

