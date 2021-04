Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Anhänger in Brand geraten - Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots)

Im Stadtteil Lindenhof war am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeuganhänger in Brand geraten. Zeugen alarmierten kurz vor drei Uhr Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes auf einem Parkplatz in der Feldbergstraße. Beim Eintreffen einer Polizeistreife stand dort ein Fahrzeuganhänger bereits lichterloh in Flammen. Die Beamten versuchten noch, leider ohne Erfolg, mittels Feuerlöscher ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben abgestelltes Auto zu verhindern. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch brannte der Anhänger komplett nieder. Das daneben abgestellte Auto wurde an der rechten Fahrzeugseite und der Windschutzscheibe beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen durch die Brandermittler der Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell