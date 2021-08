Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Traktor in Brand geraten

Emsbüren (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Samstag gegen 16.30 Uhr ein Trecker während Feldarbeiten an der Straße Napoleondamm in Emsbüren in Brand. Der Fahrzeugführer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Durch das Feuer entstand ein Totalschaden am Fahrzeug.

