Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Werkzeug gestohlen

Lathen (ots)

In der Nacht zu Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Gerhard-Hugenberg-Straße in Lathen. Dort brachen sie in eine Lagerhalle ein und entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

