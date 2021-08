Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Verletzte bei Unfall

Nordhorn (ots)

Am Freitag kam es auf der Neuenhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedeswar gegen 22.45 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr der Mann auf ein vor ihm fahrendes Taxi auf. Dabei wurden ein 24-jähriger Fahrgast schwer und 23-jähriger Fahrgast im Taxi leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

