Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle/Salzbergen - Tatverdächtige nach Bränden ermittelt

Spelle/Salzbergen (ots)

Am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag kam es in Salzbergen und Spelle zu Bränden in leerstehenden Häusern. Die Polizei konnte nun mehrere Tatverdächtige ermitteln.

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Brand in einem unbewohnten Haus am Eßeltweg in Salzbergen. Die Feuerwehr Salzbergen war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein geringer Sachschaden. Darüber hinaus kam in der Nacht zu Freitag zu einem Brand in einer leerstehenden Gaststätte an der Lingener Straße in Spelle. Die Feuerwehren aus Lünne und Spelle waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Bei den beiden Bränden wurde niemand verletzt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten im Laufe der vergangenen Nacht insgesamt fünf tatverdächtige junge Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren ermittelt werden. Sie stehen im Verdacht die Brände ausgelöst zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell