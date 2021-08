Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Feld in Brand geraten

Esterwegen (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Heidbrücker Straße in Esterwegen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten etwa zwei Hektar eines unbewirtschafteten Feldes in Brand. Die Feuerwehren aus Esterwegen, Surwold und Lorup waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen des Feuers auf anliegende Felder verhindern.

