Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kurve geschnitten

Werl (ots)

Am Montag, gegen 14:45 Uhr, ist es auf der Plaschkestraße an der Einmündung zur Nordstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 43-jährige Werlerin fuhr mit ihrem Auto auf der Plaschkestraße in Richtung Langwiedenweg. Beim Abbiegen in die Nordstraße schnitt sie die Kurve und kollidierte mit einer 50-jährigen Werlerin. Diese war mit ihrem Fahrrad auf der Nordstraße in Richtung Plaschkestraße unterwegs gewesen. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Der am Renault entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. (wo)

