Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Radfahrer übersehen

Lippstadt (ots)

Im Kreisverkehr am Grüner Weg ist es am Sonntag, gegen 12:20 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 43-jährige Frau war mit ihrem Citroen auf der Quellenstraße in Richtung Lippstadt unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen 57-jährigen Radfahrer. Dieser fuhr aus dem Grüner Weg kommend in Richtung Parkstraße. Das Auto erfasste den Radfahrer, so dass dieser stürzte. Der Lippstädter verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der Lipperoderin entstand nur geringer Sachschaden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell