Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verlassenes Fahrrad auf Landstraße gibt Rätsel auf - Polizei sucht Zeugen

KorschenbroichKorschenbroich (ots)

Kurz vor Null Uhr, in der Nacht von Dienstag (17.11.) auf Mittwoch, musste ein Rettungswagen auf der Landstraße 381 (Höhe Mühlenweg) einen unerwarteten und plötzlichen Halt einlegen. Unbekannte hatten ein schwarzes älteres Fahrrad so auf der unbeleuchteten Fahrbahn positioniert, dass es auf beiden Spuren stand. Die Besatzung des Rettungswagens hatte das Hindernis rechtzeitig bemerkt, so dass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0.

