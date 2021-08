Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Papiercontainer in Brand geraten

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hinterstraße in Nordhorn alarmiert. Zeugen meldeten gegen 0.15 Uhr einen brennenden Papiercontainer. Die Feuerwehr Nordhorn war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer im Container. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

