Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flucht nach Verkehrsunfall

Blankenrath (ots)

Am Morgen des 31.07.2021 wurde in Blankenrath in der Walhausener Straße ein Zaun und eine Mauer beschädigt. Da sich der Tatort gegenüber einer ortansässigen Bäckerei befindet, wird nach Zeugen gesucht, welche am Tattag im Zeitraum bis ca. 13:30 Uhr vor Ort waren und möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können. Auf Grund der bisherigen polizeilichen Erkenntnisse wird wegen Verdacht einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

