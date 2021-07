Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Weinsheim (ots)

Am 21.07.2021 wurde in Weinsheim in der Zeit von 07:30-16:30 Uhr auf dem Parkplatz der Prüm-Türenwerk GmbH durch unbekannte Täter ein silberner BMW 1er beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Lack an der Fahrerseite mit einem spitzem Gegenstand zerkratzt.

Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

