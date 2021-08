Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Zell (Mosel) (ots)

Am Vormittag des 27.07.2021 wurde zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Seniorenheims in Zell OT Barl ein roter Transporter beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (Telefon: 06542/9867-0) in Verbindung zu setzen.

