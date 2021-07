Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rollstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt & Unfallfluchten

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Rollstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 87 Jahre alter Mann fuhr am Donnerstagvormittag kurz vor 11 Uhr die Waiblinger Straße mit seinem Rollstuhl entlang. Hierbei kam der Senior alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch und Donnerstagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Straße Hausweinberg abgestellten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Ampelmast beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer zunächst die B29 aus Richtung Waiblingen kommend entlang und verließ diese an der Anschlussstelle Weinstadt-Beutelsbach. An der Kreuzung zur Schorndorfer Straße kollidierte er mit dem dortigen Ampelmast und beschädigte diesen stark. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell