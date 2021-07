Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mobiles Gerüst entwendet - Farbschmierereien - Versuchter Diebstahl aus Opferstock - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Versuchter Diebstahl aus Opferstock

Am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 18 Uhr wurde versucht einen Opferstock in der Sankt Antonius Kapelle in der Fayencestraße aufzubrechen. Aufgrund der Bauweise des Opferstockes gelang es dem Dieb vermutlich nicht an das Bargeld zu gelangen. Allerdings entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro. Hinweise auf den bislang unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Bopfingen: Farbschmierereien

Zwischen dem 24.06. und dem 01.07.21 wurde eine Garage in der Mörikestraße durch Farbschmierereien beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

Rainau: Mobiles Gerüst entwendet

Zwischen vergangenem Mittwoch, 23.06. und Donnerstag, 01.07.21 wurde in der Kirchstraße ein mobiles Gerüst der Marke Leyher entwendet, welches dort für Dacharbeiten am Gemeindehaus aufgestellt war. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Gerüstes nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Im Bereich der Anschlussstelle Lorch beschädigte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Lkw-Fahrer den VW eines an der dortigen Lichtzeichenanlage wartenden 28-Jährigen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort und hinterließ rund 500 Euro Schaden. Es liegen Hinweise auf das Kennzeichen des Lkws vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mutlangen: Auffahrunfall

Am Donnerstag ereignete sich gegen 8.20 Uhr in der Hauptstraße ein Auffahrunfall. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Opel aus Unachtsamkeit auf den Audi eines bremsenden 25-Jährigen auf. 4000 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell