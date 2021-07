Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Auto zerkratzt & Kirchengebäude beschmiert

Aalen (ots)

Winnenden-Hertmannsweiler: Von Straße abgekommen und geflüchtet

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Krebäckerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstand. Ein Audi-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Ortsausgang entlang und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er ein Garagentor, einen Blumenkübel sowie eine Mülltonne. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und stellte das stark beschädigte Auto auf einem Parkplatz in der Degenhofer Straße ab. Zur abschließenden Klärung des Unfalls sucht das Polizeirevier Winnenden Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Revier zu melden.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 17:15 Uhr wurde ein Auto, das auf dem Parkplatz der Fieberambulanz in der Schlichtener Straße geparkt war, zerkratzt. Zeugenhinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Kirchengebäude beschmiert

Bisher unbekannte Täter brachten an einer Tragsäule des Kirchengebäudes in der Seestraße diverse Schriftzüge an und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Schaden wurde am Donnerstagmorgen bemerkt, die genaue Tatzeit ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell