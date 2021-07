Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizisten und beleidigt diese

Aalen (ots)

Rettungssanitäter verständigten am Mittwochabend die Polizei, da sich eine betrunkene Person am Adlerplatz nicht helfen ließ und äußerst aggressiv war. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Mann zuvor aus einer psychiatrischen Einrichtung als vermisst gemeldet wurde. Als dem 34-Jährigen erklärt wurde, dass er in die Spezialklinik zurückgebracht wird, wehrte sich der Mann und griff die Beamten an. Ihm mussten Handschließen angelegt werden, anschließend wurde er in die Klinik gebracht. Während der Fahrt griff der Mann erneut die Beamten an und beleidigte diese mehrfach. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

