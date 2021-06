Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Motorroller entwendet

Aalen (ots)

Plüderhausen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 58-jähriger Mazda-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in den Kreisverkehr Lerchenstraße / Heusee ein und übersah hierbei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 50 Jahre alten Radfahrer. Dieser musste, um eine Kollision zu vermeiden, stark abbremsen und kam auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Dabei zog sich der 50-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Auffahrunfall

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr in der Welzheimer Straße. Eine 42 Jahre alte Skoda-Fahrerin bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende 29-jährige Ford-Fahrerin nach links in Richtung Gaisbergstraße abbiegen wollte und daher verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Murrhardt: Motorroller entwendet

In der Marktstraße wurde am Montagmorgen in der Zeit zwischen 5 Uhr und 7 Uhr ein Motorroller im Wert von ca. 800 Euro entwendet. Das Kleinkraftrad war mit einer Kette gegen Diebstahl gesichert und mit einer Plane abgedeckt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Kleinkraftrad der Marke Zhejiang Shanqi Tianyin Vehicle, an dem die Versicherungskennzeichen 959MID angebracht sind. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Zweirades nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Radfahrer übersehen

Ein 43-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Mittwoch kurz nach 11 Uhr aus dem Grundstück eines Schnellrestaurants in der Bühlstraße. Dabei stieß er mit einem Fahrradfahrer zusammen, der am dortigen Fahrradweg auf der falschen Straßenseite unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der 38-jährige Zweiradfahrer leicht verletzt. Es entstand über 1000 Euro Sachschaden.

