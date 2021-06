Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung an einer Holzfigur - Dämmmaterial angezündet - In Gegenverkehr geraten

Aalen (ots)

Neresheim: Sachbeschädigung an einer Holzfigur

Zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, wurde eine auf einer Holzbank sitzende Holzskulptur im Stadtgarten erheblich beschädigt. Die Skulptur wurde komplett aus der Verankerung gerissen. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise auf die oder den Vandalen nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001 entgegen.

Gschwend: In Gegenverkehr geraten

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam um kurz vor 12 Uhr ein 54-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Welzheimer Straße auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden BMW eines 24-jährigen Lenkers. Anschließend prallte der 54-Jährige mit seinem BWM noch gegen ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Dämmmaterial angezündet

Vermutlich zwischen Montag und Dienstag wurde auf der Nordwestseite eines Erweiterungsbaus des Berufschulzentrums in der Heidenheimer Straße Dämmmaterial angezündet. Hierdurch geriet auch eine dort befindliche Noppenfolie in Brand. Das Feuer erlöschte vermutlich selbstständig. Durch das Feuer gelangte Qualm und Ruß in das Schulgebäude. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Weiterhin wurden zwischen Dienstag und Mittwoch zwei Scheiben im Werkstattbereich mit Steinen eingeworfen. Hierdurch wurde jeweils die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell