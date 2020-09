Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Auffahrunfall bei dichtem Verkehr

Betzdorf (ots)

Am 28.09.2020, gegen 07:40 Uhr befuhren eine 60-jährige und 29-jährige Fahrzeugführerin in dieser Reihenfolge die Steinerother Straße in Betzdorf. Bei dem dichten, stockenden Verkehrsaufkommen, fuhr die 29-jährige Pkw-Fahrerin durch Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw auf. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1800EUR.

