POL-GE: Fahrzeugbrand in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zwei geparkte Wagen haben am Dienstag, 20. Oktober 2020, um 3 Uhr in der Straße "Am Gaswerk" in Buer gebrannt. Die Feuerwehr löscht den Brand. Die beiden Autos wurden durch die Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

